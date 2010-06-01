В Киеве резко вырастут коммунальные тарифы

11:51, 01 июня 2010
Общество
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На отопление - на 41%

 Киеве с 1 июля тариф на горячую воду возрастет на 29%, на отопление - на 41%.

Соответствующее распоряжение Киевской городской держаної администрации от 31 мая 2010 г. обнародовано в сегодняшнем номере муниципальной газеты “Хрещатик”.

Согласно документу, тариф на горячую воду при наличии средства учета воды с 1 июля установлен на уровне 11,75 грн. за 1 куб. м. (сейчас 8,80 грн.), при его отсутствии в квартирах с ваннами, оборудованными душем – 41,14 грн. на одного человека в месяц (сейчас 30,8 грн.).

Размер тарифа на централизованное отопление будет составлять с 1 июля 2,26 грн. за 1 кв. м. отопительной площади (сейчас 1,6 грн.).

Кроме того, в распоряжении отмечается, что Главное управление по вопросам ценовой политики КГГА по результатам полученного предприятиями заключения Государственной инспекции по контролю за ценами должно подготовить проект распоряжения о поэтапном, с 1 сентября и 1 ноября, приведении тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой к экономически обоснованному уровню.

Этим распоряжением признано утратившим действие с 1 июля с.г. распоряжение мэрии от 30 ноября 2009 г. “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения”.

Как сообщал УНИАН, 1 мая прошлого года столичная власть обнародовала новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, которые были введены с 1 июня 2009 г.

Согласно соответствующим распоряжениям, новые тарифы на воду и отопление для киевлян были повышены приблизительно вдвое.

Стоимость услуги за холодное водоснабжение и водоотвод при наличии квартирного или домового счетчика была утверждена в размере 3,02 грн. за 1 кубометр (до этого - 1,48 грн.), при отсутствии средства учета - 16,61 грн. на одного человека (8,14 грн.).

Стоимость услуги за горячее водоснабжение и водоотвод при наличии счетчика была утверждена на уровне 13,69 грн. за 1 кубометр (7,38 грн.), без средства учета - 47,92 грн. на одного человека (25,89 грн.).

Тариф на услугу по централизованному отоплению для населения при отсутствии средств учета тепловой энергии утвержден в размере 2,38 грн. за 1 кв. м отопительной площади в месяц.

13 октября 2009 г. в то время премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство договорилось с мэрией Киева о введении с 1 ноября старых тарифов на тепло и горячую воду.

Через несколько дней мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что КГГА подписала с «Нафтогазом» и «Киевэнерго» меморандум, согласно которому в Киеве с 1 октября до 10 мая будут действовать сниженные тарифы на ЖКУ.

Таким образом, был утвержден размер платы за отопление 1,6 грн. за 1 метр кв. площади, стоимость горячей воды при наличии средств учета 8,80 грн. за один кубометр, без наличия счетчика - 30,8 грн. на одного человека. Остальные тарифы не менялись.

27 марта с.г. первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявил, что после отопительного сезона киевская власть планирует начать поэтапное повышение тарифов на тепло.

 

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