Киллеры застрелили колбасного миллионера

08:16, 01 июня 2010
Общество
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Сообщение из Германии

В Германии совершено заказное убийство 80-летнего миллионера Клауса Кандауроффа, сообщает Лента.ру со ссылкой на Bild. Кандаурофф был застрелен неизвестными на пороге своей виллы поздно вечером в субботу.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух мужчин, которые поджидали миллионера, спрятавшись за кустами. Когда в 22:15 он приехал домой на своем "Мерседесе" S 500 и стал открывать дверь ключом, они вышли из укрытия и убили его выстрелом в затылок, после чего скрылись.

Отмечается, что Клаус Кандаурофф сделал миллионное состояние на торговле мясом и колбасой, начав с простого продавца птицы. Он является владельцем дорогой недвижимости, среди прочего ему принадлежал четырехзвездочный отель Hotel Seehof.

Полиция пока ничего не может сказать о возможных мотивах заказного убийства. Между тем один из сотрудников мясоперерабатывающего завода, принадлежащего семье Клауса Кандауроффа, заявил, что за убийством стоят "восточноевропейцы", которые опасаются конкуренции со стороны немецкого предприятия.

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