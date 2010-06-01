Беларусь продолжит завозить нефть из Венесуэлы через Одессу

Украина и Беларусь достигли договоренностей, позволяющих продолжить поставки венесуэльской нефти для переработки на НПЗ Беларуси через порт Одессы.

Как сообщил УНИАН источник в правительстве Украины, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи первых вице-премьер-министров Украины и Беларуси Андрея КЛЮЕВА и Владимира СЕМАШКО 29 мая в Гомеле.

«Беларусь продолжит поставки нефти транзитом через Украину. В текущем году транзит составит до 4 млн. тонн, а в следующем году планируется выйти на объем в 10 млн. тонн. Нефть будет идти через порт Одессы», - сказал собеседник агентства.

При этом источник не уточнил, какой тариф будет действовать при транспортировке нефти железнодорожным транспортом по территории Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина и Беларусь планировали до июня согласовать тариф на транзит нефти железнодорожным транспортом по территории Украины.

Как заявлял в начале мая министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО, тариф на транзит первой партии нефти в 80 тыс. тонн, которая пришла в порт Одессы из Венесуэлы, составлял 0,27 долл. за 10 тонно-километров, что соответствует тарифу, действующему в России, и на 30% выше внутреннего тарифа в Украине.

В то же время, Беларусь настаивала на снижении тарифа и вела переговоры с Литвой о возможности поставок нефти через порт Клайпеды.