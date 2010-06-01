Вор похищал старые церковные книги

В Ивано-Франковской области задержан вор, похищавший древние церковные книги из храмов Западной Украины.

Об этом сообщил УНИАН руководитель Центра связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, в городе Надворная милиционеры задержали жителя Полтавской области, который грабил церкви. С конца прошлого года и до начала апреля т.г. этот 39-летний ранее судимый мужчина, как уже выяснено, проникал в культовые сооружения с целью краж древних церковных книг Евангелий. При задержании у злоумышленника были изъяты перчатки и специальное оборудование для повреждения решеток на окнах.

В дальнейшем следственно-оперативная группа милиции провела обыски по месту фактического проживания подозреваемого в Полтавской области, а также еще в двух местах, куда злоумышленник сбывал похищенные церковные книги и иконы. Таким образом, из Полтавы и Харькова правоохранители направили в Ивано-Франковскую область 12 древних Евангелий и 8 икон, похищенных за последнее время из храмов на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской областей.

«Это была проблема не только для милиции Ивано-Франковщини, - заявил сегодня на пресс-конференции начальник УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ВАРЦАБА. - Когда мы проанализировали эти кражи и получили информацию из соседних областей о том, что и там зарегистрирован ряд похищений древних Евангелий из церквей, то приняли дополнительные меры с целью недопущения последующих преступлений”. По его словам, в отдельные дни в ночное время по 50 милиционеров находились вблизи церквей, в которых хранятся именно старинные церковные книги. “Было понятно, что неизвестного вора интересуют исключительно Евангелия прошлых веков», - отметил В.ВАРЦАБА.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, он дает показания - где и что крал. Также установлены лица, которым злоумышленник сбывал награбленное. В частности, часть церковных книг XVII-XIX веков обнаружена в Полтаве у человека, который торговал ими через Интернет. Другая часть изъята в Харькове из антикварного магазина.

Во время пресс-конференции журналисты имели возможность увидеть уникальные древние Евангелия и иконы. Некоторые из церковных книг еще необходимо идентифицировать, то есть установить место, откуда они были похищены.

Пока задокументирована причастность задержанного к 12 кражам из церквей в Ивано-Франковской области, то есть практически все преступления этой категории раскрыты. Продолжается активная следственная работа по раскрытию аналогичных преступлений, совершенных на территории соседних областей.