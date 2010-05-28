Прокуратура Киева возбудила дело о смерти студента в милиции

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции столицы, где погиб студент.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Дело возбуждено по результатам проверки, которая касалась причин и обстоятельств смерти студента в этом райуправлении милиции, отметили в прокуратуре.

По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено по ст. 365 Уголовного кодекса, которая предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Справка УНИАН. 26 мая телеканал “1+1” сообщил, что в одном из общежитий Киева участковый милиционер забрал студента в районный отдел милиции Шевченковского района, а на утро родителям предложили забрать тело парня из морга.

В тот вечер, рассказывают студенты, к Игорю приехал школьный друг, они немного выпили, в преддверие дня рождения погибшего, и студент решил проводить товарища. На крыльце ребята встретили участкового, который возвращался домой. Завязалась перепалка, и милиционер предложил проехать в райотдел. Парень согласился. Когда в 21.30 участковый вернулся в общежитие, уже преподаватели начали просить милиционера отпустить парня. “Участковый отказался, потому что, по его словам, Игорь буянил в отделе. Отпустить его могли только через трое суток”, - говорится в сообщении. Также телеканалу удалось узнать, что в трагическую ночь в райотдел “4 раза вызывали «скорую», но забрать парня медики отказались”.

Кроме того, студенты рассказали ТСН, что “милиция оказывает давление на студентов, чтобы подростки заявили, якобы была драка, и Игорь садился в милицейскую машину уже избитый с проломленной головой”.

В свою очередь в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве УНИАН сообщили, что студент был доставлен в Шевченковское райуправление милиции, где он погиб, за якобы грубые нарушения общественного порядка. По данным ГУ МВД Украины в Киеве, студент погиб из-за того, что упал, находясь в нетрезвом состоянии. По информации ЦОС, «во время пребывания в милиции студенту стало плохо, и он несколько раз упал, получив при этом черепно-мозговую травму».

В милиции отмечают, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не выявила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние».

При этом в ЦОС опровергают информацию о том, что смерть наступила в результате действий сотрудников милиции. По информации правоохранителей, «скорую» студенту вызывали в связи с тем, что он получил травму, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, однако «скорая» отказалась госпитализировать его.