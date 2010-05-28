В порту «Южный» разлили нефтепродукты на площади 1 кв. км

С борта танкера «Азовское море» произошел разлив нефтепродуктов в акватории морского торгового порта «Южный» на площади 1 кв. километр.

Как уточнила в интервью УНИАН главный специалист по связям с общественностью управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации Лидия ЯНКОВСКАЯ, «работники порта обнаружили пятно нефтепродуктов размером 10 на 100 метров у причала №5Б ЮГ».

В течение шести часов спасательная служба предприятия ликвидировала загрязнение.

Инспекторы Государственной экологической инспекции Северо-западного района Черного моря расследуют причины и обстоятельства происшествия, после чего будут предъявлены претензии капитану судна «Азовское море» и судовладельцу.