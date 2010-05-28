Майора Мельниченко забрали в реанимацию: подозревают отравление

Бывший охранник экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ майор Николай МЕЛЬНИЧЕНКО 26 мая был срочно госпитализирован в реанимацию одной из столичных клиник.

Об этом заявил его адвокат Павел СЫЧЕВ, сообщает ТСН.ua.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО был доставлен в больницу с сильными головными болями и высокой температурой.

Предварительный диагноз - микроинсульт. Н.МЕЛЬНИЧЕНКО была сделана пункция спинного мозга. Кровоизлияние не подтвердилось.

Медики допустили, что могло иметь место отравление, и вчера Н.МЕЛЬНИЧЕНКО перевели в инфекционное отделение той же больницы.

Врачи оценивают его состояние как стабильное средней тяжести, сбить температуру пока не удалось.

Как сообщалось, ранее Н.МЕЛЬНИЧЕНКО уже попадал на больничную койку. Так, в июле 2007 года ему диагностировали инсульт (кровоизлияние в мозг).

Он считал, что это не случайно, и утверждал, что тогдашний Президент Виктор ЮЩЕНКО “не хочет, чтобы он дожил до суда над Леонидом КУЧМОЙ”.