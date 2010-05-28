В Пакистан поедет делегация украинских специалистов

В Пакистан будет отправлена делегация украинских специалистов, которые будут способствовать, в частности, развитию угольных шахт и электростанций страны.

Такая договоренность достигнута между вице-премьер-министром Украины Владимиром СИВКОВИЧЕМ и Чрезвычайным и Полномочным Послом Пакистана в Украине Газанфаром Али ХАНОМ во время двусторонней встречи, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетической и военной отраслях.

Кроме того, В.СИВКОВИЧ акцентировал внимание на возможности усиления статуса Комиссии по вопросам экономического сотрудничества Украина-Пакистан и необходимости налаживания более плодотворных отношений между двумя странами.

По словам вице-премьер-министра, Пакистан всегда был надежным партнером для Украины, и поэтому история взаимного сотрудничества должна лишь способствовать расширению взаимовыгодных проектов обеих стран.

В.СИВКОВИЧ поблагодарил посла за его работу во время пребывания в Украине и заверил, что вопросу развития взаимоотношений Украины и Пакистана и в последующем будет уделяться особое внимание.