Вода из большинства колодцев в двух областях непригодна для питья

Вода из большинства частных колодцев в Тернопольской и Винницкой областях не соответствует санитарно-гигиеническим нормам, и является непригодной для использования при приготовлении пищи.

Такие выводы были озвучены главными государственными санитарными врачами Винницкой и Тернопольской областей на заседании правительственной комиссии, созданной по поручению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА для расследования трагических случаев смерти детей в этих регионах, сообщили УНИАН в информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения.

В Винницкой области, по результатам проверок, в 40-50% колодцев наблюдается высокое стояние грунтовых вод, что является опасным фактором влияния на состав воды.

В сообщении отмечается, что в 16% колодцев вода не соответствует нормам по бактериологическим, а в 12,6% - по химическим показателям.

За два предыдущих года в Винницкой области прошла паспортизация колодцев общественного пользования, и “вода в них соответствует нормам”. В то же время, преимущественно, при строительстве частных колодцев санитарно-гигиенические требования не соблюдены, поэтому вода в подавляющем большинстве не соответствует нормам и является опасной для использования.

На заседании правительственной комиссии отмечалось, что из 7 исследований проб воды, взятых из частных колодцев в Тернопольской области, 6 не соответствуют нормам по химическим и бактериологическим показателям. Кроме того, на заседании комиссии речь шла о том, что ситуация осложняется через наводнения в западном регионе.

Члены правительственной комиссии продолжают расследование трагических случаев смерти детей в Тернопольской и Винницкой областях. До конца недели информация должна быть предоставлена Главному государственному санитарному врачу.

В заседании правительственной комиссии, которую возглавляет главный государственный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ, приняли участие представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Госпотребстандарта, местных администраций.