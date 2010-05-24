Во время любительской видеосъемки застрелен пенсионер

В одном из сел Снятинского района Ивано-Франковской области во время проведения любительских видеосъемок сюжета о войне смертельное ранение получил 78-летний мужчина.

Об этом сегодня УНИАН сообщил руководитель Центра связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, пострадавший принимал участие в воссоздании боя между двумя группами лиц, одна из которых исполняла роль красноармейцев, другая – немецких солдат. Установлено, что инициатором проведения видеосъемки сюжета был учитель местной школы.

В.ГУЛЬТАЙЧУК отметил, что для правдоподобности сюжета участники реконструкции боя держали в руках деревянные макеты стрелкового оружия.

«К сожалению, у одного из старшеклассников оружие оказалось не только настоящим, но и заряженным, – сказал В.ГУЛЬТАЙЧУК. - Прозвучал выстрел, от которого огнестрельное ранение получил пожилой человек. В больнице мужчина умер».

По факту убийства по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Кроме того, к уголовной ответственности привлекается 44-летний владелец малокалиберной винтовки, который передал оружие старшекласснику, не проверив, что оно заряжено.