Во Львове пройдет Международная библейская конференция

Во Львове 25-26 мая состоится Международная библейская конференция с участием президента Папского совета по делам культуры, архиепископа Джанфранко РАВАЗИ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, в рамках конференции украинские библисты ознакомят участников с толкованием Святого Письма в литургически-культурном контексте Церкви в Украине, расскажут о его месте в украинской культуре, в частности, литературе, сакральном искусстве, украинской литургической духовности, а также о его значении в воспитании христианского сообщества.

Во время конференции будут проходить религиозные дискуссии о Святом Письме. В Украинском католическом университете состоится презентация украинского перевода книги «Комментарий Песни песен» архиепископа Джанфранко РАВАЗИ. Он также встретится со студенческой молодежью во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.