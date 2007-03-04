В Подольском районе Киева местные жители перекрыли движение транспорта по улице Вышгородской под железнодорожным мостом, протестуя против строительства автозаправочной станции.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики держат плакаты «Ні АЗС!» и не пропускают автомобили и общественный транспорт. По обе стороны от моста образовался огромный затор.

Пикетчики отказываются по просьбе сотрудников ГАИ прекратить акцию. В акции принимают участие около 30 человек.