В Подольском районе Киева местные жители перекрыли движение транспорта
13:18, 04 марта 2007Общество
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По обе стороны моста - затор
В Подольском районе Киева местные жители перекрыли движение транспорта по улице Вышгородской под железнодорожным мостом, протестуя против строительства автозаправочной станции.
Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики держат плакаты «Ні АЗС!» и не пропускают автомобили и общественный транспорт. По обе стороны от моста образовался огромный затор.
Пикетчики отказываются по просьбе сотрудников ГАИ прекратить акцию. В акции принимают участие около 30 человек.
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