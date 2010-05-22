На Тарасовой горе проходят торжественные мероприятия

Сегодня в Каневе Черкасской области проходят торжественные мероприятия по случаю 149-й годовщины перезахоронения праха Тараса Шевченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, торжества начались с молебна и зажжения свеч в Успенском соборе Канева. После этого состоялся пеший ход от Успенского собора до Тарасовой горы. Торжества продолжились на Тарасовой горе, где пройдет награждение победителей Всеукраинского конкурса ученического творчества «Об’єднаймося ж, брати мої».

В торжествах принимают участие руководство Черкасской области, общественность.

Также в Каневе, в Музее народно-декоративного искусства открылась выставка живописных и ткацких работ «Свою Україну любіть, або Шляхами його долі», посвященная Т.Шевченко, местам и странам, в которых ему пришлось побывать.

Работы принадлежат Львовскому музею имени Т.Шевченко и написаны львовскими художниками под влиянием от участия в экспедициях по местам Т.Шевченко – в Украине, в Вильнюсе (Литва), Санкт-Петербурге (Россия), в Казахстане и Беларуси.

Кроме того, в этом же музее открылась выставка конвертов и почтовых марок на шевченковскую тематику со всего мира. В общей сложности представлено около 350 экземпляров. Эту коллекцию привез в Канев также Львовский музей имени Тараса Шевченко.