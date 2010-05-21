Пограничники получили технику для работы в Чернобыльской зоне

Пограничники Северного регионального управления получили технику для работы в Чернобыльской зоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Житомире сообщил журналистам заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Александр МЕЛЬНИКОВ.

По его словам, пограничники Северного регионального управления охраняют участок государственной границы с Россией, Беларусью, Польшей общей протяжностью свыше 1 тысячи 350 километров, где особенностью участка границы является радиационная загрязненность территории в результате аварии на ЧАЭС.

А.МЕЛЬНИКОВ отметил, что «Госпогранслужба Украины совмещает бюджетные возможности оснащения техникой своих подразделений при помощи зарубежных партнеров в рамках реализации проектов международной технической помощи".

Он отметил, что сегодня работники Житомирского отряда Северного регионального управления получили 12 автомобилей, 2 автобуса, 4 мотоцикла, 6 квадроциклов и другую технику.

А.МЕЛЬНИКОВ добавил, что эта техника будет направлена в подразделения Северного регионального управления, в том числе и на границе с Беларусью в Чернобыльской зоне.