Скандал в «Укравтодоре»: прокуратура имеет ордер на обыск жилья Гуржоса

Транспортная прокуратура Киева получила разрешение на обыск жилья экс-главы Государственной службы автомобильных дорог Украины Вадима ГУРЖОСА.

Об этом сообщает газета «Дело» в сегодняшнем номере.

В частности, пишет издание, 11 и 13 мая Печерский районный суд Киева дал разрешение на обыск в киевской квартире В.ГУРЖОСА, а также в его загородном доме под Киевом. Согласно постановлению суда, которым располагает «Дело», основанием для обыска является уголовное дело, возбужденное транспортной прокуратурой Киева в конце апреля этого года. Бывшего чиновника столичные следователи подозревают в превышении власти и служебных полномочий, что привело к многомиллионному ущербу государства. Речь идет о передаче в долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса дочерней структуры «Укравтодора» - ДП «ДРСУ №100». Соответствующее решение было принято и реализовано в феврале-марте 2009 года, в результате чего имущество дорожно-строительного управления оказалось в распоряжении коммерческой структуры со схожим названием ЗАО «ДРСУ №100». По данным транспортной прокуратуры Киева, общая стоимость активов предприятия составляет 43 млн. грн.

Издание отмечает, что «к передаче в аренду госимущества имел отношение и Валерий ВОЩЕВСКИЙ, сменивший в марте этого года В.ГУРЖОСА на посту главы «Укравтодора». Газета не исключает, что это и стало причиной внезапной отставки В.ВОЩЕВСКОГО на этой неделе.

Дочернее предприятие «ДРСУ №100» специализировалось на изготовлении холодных асфальтных смесей, битумов и имело свои производственные базы в нескольких областях страны. На балансе компании находилась техника для прокладывания и ремонта дорог. Кроме того, за год до сдачи в аренду компания закупила специализированный американский комплекс для строительства металлических бескаркасных сооружений производственного назначения.

Поскольку предприятие имело общенациональное значение, следователи прокуратуры утверждают, что предприятие не могло быть передано в аренду. Это противоречит закону о приватизации и закону об аренде государственного и коммунального имущества.

«Дело» отмечает, что, несмотря на законодательные преграды, поставили свои подписи под инструкцией о передаче имущества коммерческой компании два руководящих лица «Укравтодора» - глава Государственной службы автодорог В.ГУРЖОС и глава правления ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» В.ВОЩЕВСКИЙ. «В результате совместных преступных действий главы Государственной службы автомобильных дорог Украины, главы правления ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» и директора ДП «ДРСУ №100» государству нанесен ущерб в размере 12,78 млн. грн.», - говорится в пояснительной части судебного постановления об обыске жилья В.ГУРЖОСА. В эту сумму входит ущерб от заниженной арендной платы (1,2 млн. грн.), а также ущерб от остановки финансово-хозяйственной деятельности ДП «ДРСУ №100» (11,5 млн. грн.). Чистая прибыль госпредприятия в 2007 году составила 658 тыс. грн., в 2008 г. - 121 тыс. грн.

Газете не удалось получить комментарий самого В.ГУРЖОСА относительно мотивов передачи в аренду госпредприятия. Трубку телефона экс-чиновника снял другой человек, который сообщил, что В.ГУРЖОС сейчас находится за рубежом на лечении и вернется в Украину не ранее середины следующего месяца. Связаться с В.ВОЩЕВСКИМ также не удалось. Он был уволен с поста 17 мая 2010 года, и в «Укравтодоре» не знают, как на него выйти. В свою очередь заместитель главы Государственной службы автомобильных дорог Николай БЕРЕЗОВСКИЙ сообщил «Делу», что не может давать комментарии на эту тему, поскольку не владеет достаточной информацией.