Апелляционный суд прекратил работу из-за отсутствия денег

Апелляционный суд Волыни остановил с 18 мая рассмотрение всех категорий дел в связи с отсутствием средств на самое необходимое для работы.

Об этом сообщили со ссылкой на пресс-службу апелляционного суда Волынской области "Волынские новости", а позже и ряд других СМИ.

В частности, у суда нет денег на отправку почтовых сообщений, судебных повесток, запросов.

Также отсутствуют средства на приобретение бумаги, картриджей, тонера, оплату услуг телефонной и электронной связи, что не дает возможности уведомить граждан о дате, времени и ходе рассмотрения судебных дел или выполнить другие задачи суда.

Кроме того, по состоянию на вторник был не решен вопрос о финансировании расходов по рассмотрению дел, связанных с социальными выплатами, переданных из Львовского апелляционного админсуда, и дел, которые поступили из местных судов, апелляции по которым представлены до 10 марта 2010 года без уплаты средств за информационно-техническое обеспечение.

По состоянию на 18 мая на рассмотрение апелляционного суда поступило 2 769 дел, связанных с социальными выплатами. Для обеспечения их рассмотрения необходимо, как минимум, 221.5 тысячи гривен.

Глава апелляционного суда Волынской области Петр Филюк проинформировал о данной ситуации главу Государственной судебной администрации Украины Ивана Балаклицкого и обратился с просьбой решить данный вопрос на государственном уровне.

Аналогичная ситуация сложилась и в других апелляционных судах Украины, отмечают "Волынские новости".

Украинская правда