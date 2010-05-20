Азаров попросил китайского министра повысить статус общей комиссии

В ближайшее время в Киеве может состояться заседание Межправительственной украинско-китайской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с министром иностранных дел Китая Ян ЦЗЕЧИ.

«Такое заседание могло бы состояться в ближайшее время в Киеве. На нем мы могли бы рассмотреть конкретные направления сотрудничества», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что недавно было принято решение повысить уровень этой комиссии с украинской стороны - ее сопредседателем назначен первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Эта двусторонняя комиссия может существенно активизировать наше торгово-экономическое сотрудничество, поэтому просьба, чтобы китайская сторона также назначила со своей стороны представителя высокого уровня», - сказал глава украинского правительства.

В свою очередь. Ян ЦЗЕЧИ отметил, что его страна также готова к проведению заседания комиссии. Он считает, что, в первую очередь, необходимо развивать сотрудничество по крупным проектам. В частности, по его мнению, большим ресурсом сотрудничества может стать финал чемпионат Европы по футболу 2012 года, который пройдет в Украине, ведь китайские компании обладают современными технологиями и имеют большой опыт в строительстве инфраструктурных объектов.

«Между соответствующими компаниями двух стран уже проходят консультации по проектам по строительству инфраструктурных объектов для чемпионата Европы по футболу. Мы надеемся, что стороны ускорят эту работу », - сказал Ян ЦЗЕЧИ.

Министр иностранных дел КНР также отметил, что сотрудничество в сфере строительства автомобилей, производства бытовой техники уже заложило прочный фундамент для углубленного взаимодействия. Однако, по его словам, стороны еще имеют большой потенциал в таких сферах, как производство сельскохозяйственного оборудования, сельхозтехники, энергетика, электрогенерирующее оборудование, освоение минеральных ресурсов.

«Стороны должны повысить уровень сотрудничества ... Надеемся на скорейшую реализацию ряда проектов между странами», - подчеркнул он.

В свою очередь, Н.АЗАРОВ отметил, что сделает все, чтобы отношения между Украиной и КНР развивались, углублялись и были выгодны народам обеих стран.