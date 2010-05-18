Азаров отдаст месторождение газа окружению Януковича?

Кабинет министров Украины намерен отменить решение правительства от 1 марта 2010 года о передаче НАК «Нафтогаз Украины» специального разрешения (лицензии) на пользование недрами Сахалинского газоконденсатного месторождения (Краснокутский район Харьковской обл.).

Об этом УНИАН сообщил информированный источник, со ссылкой на копию протокола заседания Кабмина от 26 апреля 2010 года.

По его информации, отмена данного решения производится в связи его нереализацией.

Напомним, 14 мая в эфире ТРК «Украина» лидер БЮТ, экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что правительство Николая АЗАРОВА уже отменило решение Кабмина о передаче «Нафтогазу» лицензии на Сахалинское месторождение.

«У нас еще было стратегическое месторождение газа - Сахалинское месторождение в Харьковский области. Мы, наше правительство, постановлением передали его НАК «Нафтогаз Украины» для разработки и чтобы газ, наш украинский, попадал как раз гражданам Украины. Вы что думаете, что кто-то знает, что неделю тому назад отменили это постановление и отдали ближайшему окружению ЯНУКОВИЧА самое стратегическое месторождение газа в Харьковский области? У вас уже его нет. Вы уже не владеете этими вещами как государство», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

29 апреля 2010 года Совет инвесторов Сахалинского месторождения обратился к министру охраны окружающей природной среды Украины Виктору БОЙКО с требованием выполнить Распоряжение Кабинета министров Украины от 26.08.2009 №1095-р. Это распоряжение обязывает министерство выдать НАК «Нафтогаз Украины» разрешение на разведку и эксплуатацию Сахалинского месторождения природного газа в течение 30 календарных дней. Совет инвесторов также напомнил председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгению БАКУЛИНУ о том, что согласно данному распоряжению НАК «Нафтогаз Украины» с 26.09.2009 уже владеет разрешением на пользование недрами Сахалинского месторождения. На этом основании Совет инвесторов призывал НАК «Нафтогаз Украины» приступить к подготовке плана мероприятий по возобновлению работ на Сахалинском месторождении природного газа.

Справка УНИАН. Сахалинское месторождение (Краснокутский район Харьковской области) является одним из самых перспективных месторождений Украины и в течение последних лет неоднократно становилось объектом незаконных действий со стороны как должностных лиц государственных органов, так и представителей частных компаний, которые пытались получить спецразрешение на пользование недрами этого месторождения в обход конкурентных процедур, установленных законодательством.