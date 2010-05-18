Сегодня на реках в Закарпатье вода повысится на 2-4 метра

18 мая в Закарпатье ожидается повышение уровней воды на отдельных участках рек до 9 метров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили накануне в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, из-за сильных осадков на реках Закарпатской области сформировался дождевой паводок.

По данным Закарпатского гидрометцентра, в середине дня 17 мая по региону наблюдался паводок с амплитудой повышения уровней воды от 1 метра на Верхней Тисе и ее притоках, до 2,2 м - в нижних течениях Боржавы и Ужа и до 3,2 метров - на Тисе на участке Б.Бычков-Вилок.

Спасатели также сообщают, что максимальные уровни на большинстве постов сформировались 16 мая вечером и ночью, и по состоянию на утро 17 мая уровни воды здесь снизились. На р.Тиса максимальный уровень воды прошел в г.Хуст и на протяжении дня формировал в районе пгт Вилок 200-250 см.

Синоптики также прогнозируют, что на протяжении 17-18 мая продолжится повышение уровней воды. На р.Тиса в г.Чоп ожидается повышение уровней воды на 4,0-4,5 м по сравнению с ситуацией по состоянию на утро 17 мая (повышение составляло в среднем 5 метров), на р. Латорица вблизи г. Чоп - на 1,7-2,2 м. Также ожидается затопление поймы междамбового пространства Латорицы.