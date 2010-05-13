У Ахметова составили список лучших украинских вузов

Сегодня в Киеве обнародован список лучших украинских высших учебных заведений, занимающих ведущие позиции национального рейтинга «Компас-2010».

Список был презентован на пресс-конференции в УНИАН директором по связям с общественностью и коммуникациям Компании “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ) Натальей ЕМЧЕНКО.

Она отметила, что проект «Рейтинг украинских вузов «Компас-2010», инициирован компанией СКМ при поддержке Фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины». Медиа-партнер проекта - ежедневная газета «Сегодня», информационный партнер - Интернет-портал tochka.net.

Согласно с обнародованными сегодня данными, первое место рейтинга 2010 г. занял Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (в 2009 р. тоже 1-е место). На втором - Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко (1-е место с КПИ в 2009 г.). На третьем месте - традиционно Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана. Четвертое место разделили в рейтинге 2010 года Национальный университет «Киево-Могилянская академия» (2-е место в прошлом году) и Национальный университет «Львовская политехника». На пятом месте также два вуза - Донецкий национальный технический университет (3-е место в 2009 г.) и Киевский национальный университет строительства и архитектуры (5-е место в 2009 г.).

Н.ЕМЧЕНКО сообщила, что результаты рейтинга вузов в полном объеме будут опубликованы 14 мая 2010 года в газете «Сегодня» и на официальном сайте проекта - www.yourcompass.org.

Участниками рейтинга вузов «Компас-2010» стали 234 украинских вуза 3-4 уровня аккредитации, готовящие бакалавров, специалистов и магистров по пяти направлениям, наиболее востребованным реальным сектором экономики: бизнес/экономические специальности, юриспруденция, инженерные/технические специальности, информационные технологии (IT), архитектура/строительство.

Проект «Рейтинг вузов «Компас» реализуется Компанией СКМ в рамках программы «Современное образование». «Компас-2010» стал третьим ежегодным рейтингом (пилотный проект вышел в 2008 году) с бюджетом порядка 140 тыс. долларов.

По словам Н.ЕМЧЕНКО, методология рейтинга «Компас-2010» осталась неизменной, и учитывает информацию, полученную в результате комплексных социологических исследований. Традиционно исследование оценивает степень соответствия услуг в сфере образования требованиям рынка труда, а также – общую оценку вузов такими целевыми аудиториями, как работодатели (представители крупного и среднего бизнеса), выпускники (выпускники украинских вузов 2004-2009 гг.), работодатели - эксперты (представители предприятий, в деятельности которых участвуют специалисты обозначенных направлений). Всего в ходе исследования было опрошено 1 тыс 350 работодателей и более 1 тыс выпускников украинских вузов.

Исследования проводились КМИСом в марте-апреле 2010 года на всей территории Украины. Для получения более качественного и достоверного рейтинга в этом году был расширен Экспертный совет. Так, в его состав вошли: вице-президент IREG, основатель и президент польского образовательного фонда «Перспективы» Вальдемар СИВИНСКИ; директор по маркетингу стран Центральной и Восточной Европы QS (Великобритания), являющейся информационной платформой в области образования и развития карьеры и издающей ежегодный рейтинг QS World University Rankings Зоя ЗАЙЦЕВА и народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам базового образования Комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады Украины Леся ОРОБЕЦ.

Информация об использованной методологии и о самом продукте доступны на официальном сайте проекта «Компас» - www.yourcompass.org.