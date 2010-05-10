Севастополь и Львов провели телемост в честь Дня Победы

Полуторачасовой телемост, посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели Севастопольская и Львовская региональные государственные телерадиокомпании.

Как передает корреспондент УНИАН, в двух студиях участниками общения самого западного и самого южного регионов Украины были председатель Львовской областной государственной администрации Василий ГОРБАЛЬ и председатель Севастопольского городского совета Юрий ДОЙНИКОВ, ветераны Великой Отечественной войны, освобождавшие Севастополь и Львовскую область, деятели культуры и искусства, военнослужащие ВМС Украины-выходцы из Львова.

Язык общения был в основном украинский. В том числе достаточно часто переходил на государственный язык глава горсовета Ю.ДОЙНИКОВ, и практически только на украинском говорил председатель Координационного совета ветеранских организаций Севастополя контр-адмирал в отставке Сергей РЫБАК.

Также принявший участие в телемосте (в севастопольской студии) первый заместитель председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Анатолий МУРАХОВСКИЙ поздравил ветеранов войны с Днем Победы и отметил важность осуществления подобных телевизионных проектов как с точки зрения приобретения телерадиокомпаниями нового опыта, так и для укрепления дружеских связей между регионами Украины.