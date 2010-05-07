Королевская выступает за снижение учетной ставки НБУ до 8%

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной деятельности и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ выступает за снижение учетной ставки Национального банка Украины до 8%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

По ее словам, правительству совместно с Нацбанком необходимо принять срочные меры по восстановлению кредитования экономики: они, в частности, должны предполагать уменьшение внутренних займов и снижение учетной ставки. «Учетная ставка НБУ завышена и не отвечает экономическим реалиям Украины: ее снижение до 8% уже сегодня позволит сделать кредиты более доступными, а в ближайшем будущем необходимо будет ее снизить и до 7% – до украинского исторического минимума, достигнутого в 2002 г. К слову, на прошлой неделе Центробанк России снизил ставку рефинансирования до рекордных для страны 8%», – подчеркнула глава комитета ВР.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что несмотря на рост внешних и внутренних займов, украинская экономика так и не получила средства для развития. «Сегодня предприниматели вынуждены привлекать кредиты под 20 и более процентов годовых, однако даже с такими «космическим» ставкам кредит получают только единицы в исключительных случаях. Банкам выгоднее работать с ОВГЗ, а не финансировать реальную экономику», – сказала депутат. По ее мнению, при таком подходе уровень развития промышленности не достигнет докризисных показателей ни в 2016, как это предусмотрено программой правительства, ни даже в 2050 году.

Как отметила глава комитета ВР, правительству необходимо не привлекать новые кредиты «на проедание», а обеспечить доступность финансовых ресурсов для экономики. «Основная задача – удешевить кредитные ресурсы для того, чтобы процентные ставки способствовали кредитованию экономики и выполняли противоинфляционную функцию. При этом НБУ должен предусмотреть жесткие ограничения, чтобы банкам было выгодно кредитовать не потребительскую сферу, а реальную экономику», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Вместе с тем, она выразила обеспокоенность тем фактом, что правительство не только готово взять в кредит рекордную сумму у Международного валютного фонда, не создавая условий для ее возврата, так еще и фонд выдвигает губительные для большинства украинских предприятий требования: повысить учетную ставку НБУ.

Справка УНИАН. В августе 2009 года НБУ снизил учетную ставку с 11% до 10,25%.