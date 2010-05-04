Десантные корабли ЧФ прибыли в Одессу, Керчь и Николаев

Три больших десантных корабля (БДК) Черноморского флота прибыли во вторник с визитами в украинские порты Керчь, Николаев и Одесса, сообщил РИА Новости официальный представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по военно-морскому флоту.

"Экипажи кораблей "Цезарь Куников", "Новочеркасск" и "Ямал" с подразделениями морской пехоты Черноморского флота 9 мая примут участие в торжествах, посвященных 65-летию Победы совместно с украинскими коллегами", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что БДК "Цезарь Куников" прибыл утром в Одессу. Кораблем-хозяином от ВМС Украины в Одессе является корвет "Тернополь".

БДК "Новочеркасск" прибыл утром в Керчь, где кораблем-хозяином от ВМС Украины выступает тральщик "Черкассы".

БДК "Ямал" два часа назад прибыл в порт Николаев, где кораблем-хозяином от украинских военных моряков выступает БДК "Константин Ольшанский".

"Командиры кораблей нанесут во второй половине дня вторника визиты главам администраций Керчи, Одессы и Николаева", - сказал официальный представитель Минобороны РФ по ВМФ.