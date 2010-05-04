На Крещатике проходит генеральная репетиция парада к Дню Победы

В Киеве на Крещатике проходит генеральная репетиция парада войск, который состоится в столице 9 мая по случаю 65-летия Великой Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, репетиция проходит под руководством министра обороны Украины Михаила ЕЖЕЛЯ. На мероприятии также присутствуют другие руководители Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Администрации Президента Украины и силовых ведомств, подразделения которых представлены на параде.

В общей сложности сейчас по Крещатику шагают свыше 2,5 тысячи военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, а также военнослужащие Вооруженных Сил России и Беларуси.

По сценарию парада, по Крещатику также проедет раритетная военная техника времен Великой Отечественной войны, в частности танк Т-34.