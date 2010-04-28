Милиция ищет лиц, которые вчера возле ВР избили трех милиционеров

Следователи Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве устанавливают лиц, которые вчера во время митинга под стенами Верховной Рады нанесли телесные повреждения трем работникам патрульно-постовой службы.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве, отметив, что пострадавшие милиционеры вместе с коллегами живым кордоном разделяли сторонников оппозиционных сил и Партии регионов для предотвращения столкновений между ними.

После митинга двое сотрудников милиции были госпитализированы в госпиталь МВД с ушибами мягких тканей лица и закрытой черепно-мозговой травмой, а третий - с травмами ступней ног.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 (грубое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

Теперь следствие в полном объеме проводит соответствующие мероприятия для установления виновных и привлечения их к ответственности.