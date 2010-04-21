Янукович отстранил командира полка ДПС, обеспечивавшего кортеж

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил провести надлежащее расследование ДТП с участием автомобиля Государственного управления делами (ГУД), вследствие которого погиб человек, и оказать помощь пострадавшим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

По ее словам, глава государства поручил Генеральному прокурору Украины взять под личный контроль ход расследования этого ДТП.

«Президент выражает сожаление в связи с трагедией, случившейся в результате столкновения автомобиля скорой помощи, принадлежащего ГУД, и машины такси, в результате чего погиб человек», - сказала А. ГЕРМАН, добавив, что В. ЯНУКОВИЧ распорядился оказать пострадавшим вследствие ДТП необходимую помощь.

Замглавы АП также сообщила, что до завершения расследования инцидента от исполнения служебных обязанностей отстранен командир полка Дорожно-патрульной службы, который сегодня утром обеспечивал передвижение президентского кортежа, полковник милиции Валерий КОМЫШНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, около 11.00 на Харьковской площади в Киеве в результате столкновения автомобиля “скорой помощи” с такси ВАЗ-2110 один человек погиб и двое получили телесные повреждения.

Погибший и пострадавшие находились в такси.

В ГАИ не подтвердили информацию ряда СМИ о том, что автомобиль “скорой помощи” ехал в кортеже Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, который сегодня отбыл с рабочей поездкой из аэропорта “Борисполь” в Харьков.

В то же время журналист "Украинской правды" с места события сообщал, что автомобиль "скорой помощи" из кортежа Президента В.ЯНУКОВИЧА, который сегодня попал в ДТП, числится за клиникой Государственного управления делами.