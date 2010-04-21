"Киевстар" и "Билайн" объединят в крупнейшую сеть в Восточной Европе

Акционеры российского мобильного оператора "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") согласились объединиться с крупнейшим сотовым оператором Украины "Киевстар", сообщает Reuters. Предложение одобрили 97,87% акционеров, что превысило необходимый порог в 95%.

Ранее представители компании заявляли, что ожидают соглашения на оферту более 97 процентов акционеров. Срок оферты истек 20 апреля в 23:59 по московскому времени.

В октябре 2009 года норвежская компания Telenor и российская "Альфа-групп", владеющие акциями "Вымпелкома" (29,9 и 44 процента соответственно), договорились объединить часть своих активов. В результате была создана компания VimpelCom Ltd со штаб-квартирой в Нидерландах, которая будет контролировать объединение "Вымпелкома" и "Киевстара". Главой компании назначили Александра ИЗОСИМОВА, ранее руководившего "Вымпелкомом".

Результатом слияния активов Telenor и "Альфы-групп" станет одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в Восточной Европе, отмечает Лента.ру. Количество абонентов, пользующихся услугами, “Вымпелкома" составляет 65,4 миллиона человек, а "Киевстара" - более 22 миллионов человек.