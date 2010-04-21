НБУ повышает требования к обязательному резервированию

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к коммерческим банкам по зачислению сумм обязательного резервирования на отдельный счет регулятора.

Это предусмотрено постановлением НБУ №210 от 20 апреля 2010 года, текстом которого располагает УНИАН.

«Установить с 1 мая 2010 г. порядок формирования обязательных резервов банками Украины на отдельном счете в Национальном банке Украины,… в размере 100% от суммы обязательных резервов, которые сформированы за предыдущий отчетный период резервирования согласно с установленными нормативами на соответствующий период», - говорится в постановлении.

Документ разрешает банкам зачислять для покрытия обязательных резервов приобретенные ими целевые облигации внутреннего государственного займа Украины, выпущенные с целью привлечения средств для финансирования подготовки к Евро-2012, в размере 100% их номинальной стоимости. (На сегодня разрешается зачислять для покрытия резервов 20% от суммы имеющихся в портфеле банка указанных бумаг).

Также НБУ отменил норму, согласно которой уровень участия банка в финансировании подготовки к Евро-2012 принимался во внимание во время его ходатайства о пролонгации рефинансирования, выданного Нацбанком.

Регулятор принял такие решения с целью «обеспечения равновесия на денежно-кредитном рынке и предотвращения возникновения монетарных рисков, связанных со стабильностью денежной единицы».

Постановление №210 вступает в силу с 1 мая 2010 года. С этого же дня теряют силу предыдущие циркуляры НБУ, регулирующие эти вопросы. В частности, постановление НБУ №514 от 31 августа 2009 года и абзацы 3-й и 4-й пункта 2 постановления от 29 сентября 2009 № 567.