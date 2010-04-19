Когда украинцы узнают новую цену на российский газ

Россия согласилась снизить цену на газ для Украины. Министр ТЭК Украины Юрий Бойко и глава «Газпрома» Алексей Миллер согласовали все детали договоренностей, и они одобрены главами правительств наших стран.

В выходные фактически подтвердил эту информацию российский вице-премьер Игорь Сечин, который заявил, что переговоры идут успешно и во вторник для их продолжения в Москву снова приедет Бойко. По словам Сечина, в обмен России предложено участие в энергопроектах на территории Украины — в частности, в строительстве и реконструкции ГЭС и АЭС. Правда, о том, какая будет скидка в цене, вице-премьер не сообщил.

Пресс-секретарь нашего премьера Николая Азарова Виталий Лукьяненко также отказался назвать новую цену, но уточнил «Сегодня», что окончательные документы планируется подписать на следующей неделе после визита 21 апреля президента России Дмитрия Медведева в Украину. То есть новую цену газа мы можем точно узнать не позже 25 апреля, что дает реальную возможность закончить подготовку бюджета к 28 апреля.

Российские СМИ уже сообщили, что стороны сошлись на $260 за 1000 куб. м, однако источник газеты в Кабмине этого не подтвердил. «Цена рассчитана на основании предложений Азарова», — намекнул он. Напомним, ранее представители правительства заявляли, что цена может опуститься до $200—240 с нынешних 330. Если это произойдет, как минимум на год будут сняты вопросы по увеличению цены на газ для населения, ЖКХ и промышленности.

Учитывая, что менять формулу расчета цены нельзя, будет уменьшен пресловутый супервысокий поправочный коэффициент в ней, равный «450», на который почему-то согласилась в 2009 году Тимошенко и из-за которого сейчас мы покупаем газ дороже, чем другие страны Восточной Европы и даже Германия.

Оппозиция, ранее не верившая, что Азарову и Януковичу удастся договориться с россиянами, нынче поменяла свое мнение. Министр теневого Кабмина по ТЭК Александр Гудыма утверждает, что договоренность об удешевлении газа подпишут. «Конечно, Украине удешевление газа выгодно, если не будут сданы наши национальные интересы, в частности ГТС, — говорит Гудыма. — Но сотрудничество в атомной энергетике вполне реально и взаимовыгодно».