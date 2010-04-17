Янукович назначил 24 главы РГА в Харьковской области

На должности глав райгосадминистраций Харьковской области назначены 24 новых руководителя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, соответствующие распоряжения подписал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Все новые руководители РГА являются представителями Партии регионов, а следовательно можно говорить о том, что в Харьковской области, если принимать во внимание большинство в местных советах и партийную принадлежность абсолютно всех руководителей области – губернатора, мэра и председателя облсовета, - власть в области абсолютно перешла в руки одной политической силы», - сказал в комментарии УНИАН один из бывших заместителей губернатора области. По его словам, три вакансии еще не заполнены – «были забракованы документы кандидатов», но «это дело времени».

«Хорошо это или плохо, - сказал собеседник агентства, - покажет время», но опыт говорит, что «среди руководителей, которых «ушли», есть много опытных и квалифицированных хозяйственников», и отстранение их от должностей он считает «утратой для государственного дела».

Как сообщал УНИАН, после своего назначения на должность председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН заявил, что руководители райгосадминистраций в Харьковской области будут заменены на 100%.