Украэрорух следит за движением вулканического пепла к Украине

Специалисты отдела по метеорологическому обеспечению и синоптике региональных структурных подразделений Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) держат под постоянным контролем ситуацию с возможным распространением тучи вулканического пепла в направлении территории Украины.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, в Государственную авиационную администрацию не поступало информации о закрытии украинских аэропортов из-за приближения тучи вулканического пепла после извержения вулкана в Исландии 14 апреля 2010 года.

В частности, региональным структурным подразделениям "Украэроруха" уже посланы предупредительные сообщения о возможном появлении тучи вулканического пепла в северной части Бориспольского и Днепропетровского районов полетной информации. Также планируется послать такое сообщение Львовскому региональному подразделу.

Что касается задержки авиарейсов в некоторые страны Европы, по информации Международного аэропорта «Борисполь», вчера, 15 апреля, из-за закрытия аэропортов в Европе было отменено два рейса на прибытие и три рейса на отправление.

Сегодня, 16 апреля, отменено 23 рейса на прибытие и 24 рейса на вылет, что связано с ограничением полетов и закрытием многих европейских аэропортов. Однако ситуация в аэропорту «Борисполь» является стабильной, представительства авиакомпаний, рейсы которых задерживаются, активно работают с пассажирами, организовывая размещение и обеспечение всем необходимым.

Относительно выполнения украинскими авиакомпаниями внутренних рейсов, в министерстве сообщают, что Международный аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме.