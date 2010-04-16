Продажа ювелирных изделий в Украине снизилась вдвое

Продажи ювелирных изделий в Украине снизились во время кризиса примерно на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-брифинге сообщил главный инженер Киевского ювелирного завода (КЮЗ) Виталий САЦКОВ.

«Кризис отразился и на ювелирном направлении. Произошел покупательский спад – в целом по Украине наблюдается спад примерно на 50%», - сообщил он.

При этом В.САЦКОВ добавил, что отмечается изменение сегментов рынка и рост продаж менее дорогих изделий. «Спрос переместился в сторону более дешевых ювелирных изделий, особенно в сторону серебряных изделий. В продажах по группе дорогих бриллиантовых изделий не особо заметен спад. Снижение больше касается средней ниши», - отметил эксперт.

Он также сообщил, что в связи с изменением рынка предприятие меняет ассортимент продукции и увеличивает производство серебряных изделий, хотя КЮЗ традиционно занимается золотыми изделиями. «Мы реагируем на изменение рынка и частично сместились в сторону серебряных изделий», - добавил он.

При этом В.САЦКОВ не уточнил объем продаж предприятия за прошлый год и емкость украинского рынка ювелирных изделий.