Возле Посольства США в Киеве милиция расстреляла старые тапки

Сегодня утром в Киеве возле Посольства США в Украине на ул. Коцюбинского, 10 милиция обезвредила оставленный кем-то подозрительный пакет.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, подозрительный пакет сегодня утром в 9.45 обнаружила охрана посольства возле ограды здания, о находке немедленно сообщили в милицию.

Работники взрыво-технической службы, которые выехали на место вызова, с помощью «водной пушки» уничтожили подозрительный предмет.

После этого во время осмотра выяснилось, что в полиэтиленовом пакете находились старые тапки и несколько бутербродов.