Возле Посольства США в Киеве милиция расстреляла старые тапки
15:07, 15 апреля 2010Общество
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Пакет показался подозрительным
Сегодня утром в Киеве возле Посольства США в Украине на ул. Коцюбинского, 10 милиция обезвредила оставленный кем-то подозрительный пакет.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, подозрительный пакет сегодня утром в 9.45 обнаружила охрана посольства возле ограды здания, о находке немедленно сообщили в милицию.
Работники взрыво-технической службы, которые выехали на место вызова, с помощью «водной пушки» уничтожили подозрительный предмет.
После этого во время осмотра выяснилось, что в полиэтиленовом пакете находились старые тапки и несколько бутербродов.
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