Дело о пропаже документов про приватизацию в Киеве остановили

Печерский районный суд столицы по иску мэрии остановил выполнение всех следственных действий по уголовному делу, возбужденному по факту служебной небрежности должностными лицами Главного управления коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации, по вине которых были утеряны документы по приватизации объектов на территории столицы в 2006-2010 годах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, в прошлую пятницу, 9 апреля, по этому поводу поступило соответствующее сообщение от Печерского райсуда.

В результате 12 апреля суд перенес рассмотрение этого вопроса на 22 апреля. В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины остановлено выполнение всех следственных действий по делу.

Как сообщал УНИАН, по информации прокуратуры Киева, 26 марта 2010 г. депутат Киевского городского совета, председатель одной из комиссий совета обратился в органы внутренних дел о краже его автомобиля. По данному факту Шевченковским райуправлением Главного управления МВД Украины в г. Киеве было возбуждено уголовное дело по ч. 3 с. 289 Уголовного кодекса Украины. В украденной машине находились указанные приватизационные документы.

31 марта прокуратура города возбудила уголовное дело по факту служебной небрежности служебными лицами Главного управления коммунальной собственности КГГА, по вине которых были утеряны документы по приватизации объектов на территории столицы за 2006-2010 годы. Дело возбуждено по ст. 367 Уголовного кодекса Украины. За совершение данного служебного преступления УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.