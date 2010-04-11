Глава МИД России о новом порядке пересечения границы: потом не жалуйтесь
Дату Грищенко называть не захотел
Украина и Россия намерены упростить порядок пересечения границы для граждан двух стран.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министры иностранных дел Украины и России Константин ГРИЩЕНКО и Сергей ЛАВРОВ сообщили на совместной пресс-конференции в Киеве.
«Мы постараемся сделать все, чтобы, во всяком случае, летом, наши граждане могли чувствовать себя комфортно, когда они ложатся спать - им не придется просыпаться где-то в 4 утра, чтобы показать паспорт», - сказал К.ГРИЩЕНКО.
По словам министра, стороны рассчитывают решить этот вопрос в самое ближайшее время.
«Не хотелось бы называть конкретную дату, но она у нас, как бы внутри установлена», - добавил К.ГРИЩЕНКО.
По словам главы МИД России С.ЛАВРОВА, обе страны работают в направлении упрощения пересечения границ простыми гражданами, и есть понимание того, что нужно сделать.
«Но только потом не жалуйтесь, что могли бы проверять (паспорта) в поезде, а вместо этого создают очередь в Киеве и Москве», - сказал он.
В свою очередь, К.ГРИЩЕНКО добавил, что власти постараются, чтобы очередей не было.