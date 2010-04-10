КНМП: нарушение прав журналистов привело к Оранжевой революции

Киевский независимый медиа-профсоюз выражает обеспокоенность в связи с рядом фактов грубого обращения представителей власти с журналистами.

Как сообщили УНИАН в Комитете Киевского независимого медиа-профсоюза, председатель Комитета КНМП Юрий ЛУКАНОВ обращает внимание новой власти, что именно нарушение прав журналистов в 2004 году и ранее повлекло массовые журналистские акции протеста и привело к проигрышу нынешней властной команды на позапрошлых выборах.

“И именно соблюдение принципов свободы слова и, хотя не несомненное, но соблюдение прав журналистов дало возможность установить в стране демократические принципы, которые позволили нынешней властной команде в открытой конкурентной борьбе выиграть выборы”, - заметил Ю.ЛУКАНОВ.

Он отметил, что возвращение к прежним принципам, а точнее беспринципности в отношениях со средствами массовой информации повлечет новые беспорядки в журналистской среде.

“Попытка СБУ поставить под свой контроль телеканал ТВі, задержание группы журналистов во время пресс-конференции в Украинском доме, хамство городского чиновника по отношению к журналисту телеканала СТБ - это лишь несколько примеров. Перечисленные факты, на первый взгляд, никак не связаны между собой. Но они дают представление об атмосфере, которая устанавливается в Украине. Если новая власть не даст надлежащих оценок нарушениям законов, то она рискует посеять бурю”, - заявил Ю.ЛУКАНОВ.