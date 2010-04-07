Фантастика по-киевски: Генплан обещает 50 новых станций метро

В концепции Генерального плана развития столицы до 2025 года предусматривается строительство около 50 новых станций метрополитена, в среднем по три станции в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время интернет-конференции сообщил и.о. начальника Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды Києва Сергей БРОНЕВИЦКИЙ.

Кроме того, по его словам, предусматривается завершение и пуск в эксплуатацию городской электрички, которая свяжет между собой и линии метрополитена существующие, и Центральный железнодорожный вокзал, и новый Дарницкий ж/д вокзал, и пересадочные узлы, которые будут сопряжены с линиями скоростного трамвая.

«То есть, фактически мы создаем альтернативу кольцевой линии метрополитена. Но при этом тратить громадные бюджетные средства не будет необходимости, потому что на сегодня железнодорожные пути уже построены, места железнодорожных станций определены, и задача города - лишь выделить деньги на строительство современных платформ, подходов и подъездов к ним и рационально распределить маршруты городского транспорта, которые будут обеспечивать доставку пассажиров к пересадочным узлам», - подчеркнул С.БРОНЕВИЦКИЙ.

В Концепции Генплана, по его информации, также предусматривается строительство возле этих крупных пересадочных узлов перехватывающих паркингов: «Мы пошли по этому пути, изучив опыт европейских городов, и подобный подход, по нашему мнению, даст возможность частично снизить нагрузку на транспортную систему города».