Альгирдас Забулионис: в дискуссиях вокруг ВНО в Украине видны «уши» личных интересов

Фактор коррупции в образовании усиливается с продвижением с Запада на Восток… Тестирование не идеально, но есть ли лучше?.. В Украине аттестат означает, что ученик “отсидел” в школе 11 лет.. В Англии выпускник школы изучает только 6 предметов…

Альгирдас Забулионис – международный консультант по вопросам оценивания качества образования, тестирования и экзаменов. В 1997 – 2001 годах он возглавлял Национальный экзаменационный центр Литвы, позже руководил Центром образовательной политики Вильнюсского университета. С 2005 года Забулионис является старшим консультантом в компании «Anglia Assessment». В последнее время он работал с различными международными проектами, усовершенствуя системы тестирования и экзаменов по всему миру: от Карибских островов и до Индии. В интервью УНИАН Альгирдас Забулионис рассказал о своих впечатлениях от ВНО в Украине.

ВО ВСЕХ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ АЖИОТАЖ ВОКРУГ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ Насколько процедура внешнего тестирования в Украине отличается от стран Западной и Центральной Европы? Хотя количество учеников, заканчивающих среднюю школу, уменьшается, а число мест в университетах увеличивается, во всех постсоветских странах ажиотаж вокруг поступления в ВУЗы только возрастает. В Старой Европе вступительная кампания обычно проходит мирно, тихо, ее никто как бы и не замечает.

В Украине дискуссия вокруг внешнего тестирования имеет ещё одну специфику: все говорят о политике, об университетской автономии, о коррупции, но почти всегда забывается сам ученик. Хотя основа образовательной политики гласит: все, что мы делаем, делаем только для ребенка.

Для украинского абитуриента сертификат ВНО – это единственное средство поступления в университет. Но во многих странах кроме тестирования, каждый вуз вводит свои экзамены в любой форме: будь-то эссе, тест на способности и т.д. Какую форму поступления Вы считаете наиболее приемлемой? Очень мало стран, где университеты при отборе поступающих переэкзаменируют их на общих школьных предметах. Если абитуриент сдал внешнее тестирование по физике, то при поступлении в ВУЗ ему физику уже не надо сдавать. Конечно, например, филологический факультет может предложить тест по литературе или провести устный экзамен по иностранному языку, которого не проводит центр тестирования (потому что для небольшого количества поступающих такое тестирование слишком дорогое). Поступающего на журналистику, или в консерваторию, ВУЗ может просить пройти творческий конкурс, у будущего пожарника или летчика проверяют его физическую подготовку... Творческие конкурсы или спецтесты всегда остаются делом университета.

Меня в Украине всегда немного удивлял университетский вступительный экзамен по праву или экономике. В средней школе курс по этим предметам очень короткий – полугодовой или годовой, поэтому серьезный тест сделать трудно. Так зачем тогда экзаменировать этот предмет при поступлении?

Нужно учитывать также и саму систему зачисления в ВУЗы. Например, в этом году в Украине абитуриенту разрешается пробовать поступать в 5 разных вузов. Что будет, если каждый из них будет проводить свой вступительный экзамен по математике? Это означало бы, что молодой человек должен сдавать 5 разных экзаменов по математике, вы серьёзно этого желаете? Единый экзамен ВНО как раз решает эту проблему – это как универсальная справка о знаниях и умениях поступающего в области математики. Если какому-то ВУЗу нужно сравнивать математические знания поступающих – вот они.

Понимаю желание пробовать отбирать поступающих не по результатам внешнего тестирования, а по школьными отметкам. Но школьная отметка имеет один очень серьёзный недостаток – она локальная и не является абсолютным показателем знаний ученика, это скорее «орудие» учителя в управлении классом. Хороший учитель школьной отметкой и наказывает, и поощряет. Сравнивать учеников разных школ по их школьным отметкам невозможно. В любом классе самый лучший ученик обычно получает самую высокую отметку. Я не думаю, что у вас есть много классов, где учитель не ставит кому-то отметки 12. Но можно ли сравнить всех этих 12-балльников между собой? Например, в прошлом году около половины ваших учеников – кандидатов на золотую медаль – не подтвердили свой уровень знаний на ВНО и остались без медали, т.е. высокие школьные отметки в результате сравнения оказались слишком разными.

С такой проблемой столкнулась только Украина? В Литве, это было лет 15 назад, один известный наш ВУЗ начал принимать абитуриентов по среднему балу аттестата (тогда еще не было Национального центра тестирования). Первый год все было прекрасно, все остались довольны. Но через год (это, к сожалению, трудно понять западноевропейцам), почти у всех поступающих средний школьный бал оказался близким к максимальному. ВУЗ тогда принял решение, что нужно учитывать годовые отметки не только за последний 12-й класс, но и за 11-й. Так им удалось найти разницу в баллах поступающих. От дальнейших проблем их спасло только введение цетрализированых экзаменов, а так им через год нужно было уже брать 10 класс, а через несколько лет могла дойти очередь и до первого класса…

Существует мировая образовательная тенденция, что, старшие классы средней школы становятся профильными. В последние годы ученик средней школы уже не изучает 14 предметов, он может выбирать свое будущее направление: физмат, гуманитарное, экономическое и т.т. Например, в Англии в последний год средней школы ученик изучает только 6 предметов. И у нас в Литве тоже можно успешно заканчивать среднюю школу не изучая последний год ни физики, ни химии. Но включением в конкурсный бал среднего бала аттестата зрелости, вы заставляете ученика учить «по-максимуму» все 14 предметов. И хороший будущий физик может не поступить на физический факультет только потому, что он плохо знал историю или географию. А будущий историк может «пропасть» на физике или химии.

Локальность и субъективность школьной оценки приводит к другой проблеме, которую наглядно можно показать так: «среднестатистический» мальчик из донецкого лицея будет проигрывать «среднестатистической» девочке из сельской школы больше, нежели 1 бал в среднем бале по аттестату, что по новым условиям перевода среднего бала на 200-бальную шкалу будет больше 10 балов. (Такой вывод господин Забулионис сделал на основании мониторинга успеваемости в украинских школах – Авт.) Как Вы думаете, справедливо ли это? Не приведет ли это к тому, что в скором будущем в школе останутся только отметки 11 и 12, десятка будет восприниматся на уровне старой тройки, а 9-ка – двойки?

ВО МНОГИХ ВАШИХ ДИСКУССИЯХ ВОКРУГ ТЕСТИРОВАНИЯ ЯВНО ВИДНЫ “УШИ” ЛИЧНЫХ И ИНСТИТУЦИОННЫХ ИНТЕРЕСОВ В Украине существуют и противники процедуры ВНО. Сопровождалось ли в других странах введение тестирование какими-либо протестами? Я уже говорил о ненормальном ажиотаже вокруг поступления в ВУЗы, который у вас сейчас происходит. Все эти разговоры напоминают мне недавно прочитанную шутку в газете. Был проведен соцопрос. Женщин спросили: любите ли вы зиму? 40% ответили: да, очень. 60% – не любят. Второй вопрос звучал как: Есть ли у вас шуба? 40% ответили да, 60% - нет. Во многих ваших дискуссиях вокруг тестирования явно видны «уши» личных и институционных интересов.

Одним из лозунгов, сопровождающих введение ВНО в Украине, была борьба с коррупцией. Насколько эффективно тестирование в борьбе с коррупцией в образовании и существовала ли такая мотивация, когда ВНО вводили на Западе?

Когда в Литве создавалась система внешнего оценивания, лозунг борьбы с коррупцией у нас не звучал. Это было чисто педагогическая и административная мера, которая действительно улучшила связь средней школы с университетом и создала лучшие условия для ученика. О борьбе с коррупцией тогда не думали. Коррупция – это проблема не образования, а общества, так что одними экзаменами её не решить.

ФАКТОР КОРРУПЦИИ УСИЛИВАЕТСЯ С ПРОДВИЖЕНИЕМ С ЗАПАДА НА ВОСТОК А в Европе в принципе существует коррупция в сфере высшего образования. За большие деньги можно поступить в ту же Сорбонну или Кембридж? Не думаю, что это возможно.

К сожалению, вы не очень ещё доверяете своей системе ВНО. Если посмотрите на карту Европы, то можно увидить, что фактор коррупции усиливается с продвижением с Запада на Восток. Интересы педагогики и создания лучших условий для ребенка – продвижением с Востока на Запад. Украина находится как раз посередине, и вам самим решать, чего вы больше желаете.

В «старой» Европе на экзаменах много вопросов, которые требуют развернутого ответа, там ученики пишут большие сочинения, которые потом учителя проверяют два месяца. Но все такой системе экзаменов полностью доверяют. В странах Балтии все экзамены имеют открытые части, абитуриенты пишут сочинения, которые потом учителя проверяют больше месяца. Ближе к Востоку на экзаменах преобладают вопросы с ответами на выбор, компьютерная проверка, высшая степень секретности и т. д. Украина, как я уже говорил, находится на стыке этих двух тенденций, еще не так, как например, в Армении, где на экзаменe по армянскому языку и литературе надо поставить 80 крестиков. В Украине еще надо писать короткое сочинение по украинскому. Но открытые части в этом году остались только на экзаменах по украинскому и иностранным языкам. А когда ВНО начиналось, то задания по истории, и математике тоже, имели свои открытые части.

Другая специфическая ваша проблема - это перевод тестов на языки национальных меньшинств. Давайте посмотрим на это с другой точки: если ВНО выполняет функции вступительных экзаменов, то во-первых нужно учитывать, на каком языке студент будет обучаться в ВУЗе. Например, много ли у вас есть ВУЗов, в которых обучение происходит на румынском языке?

Таких вузов в Украине нет...

Так почему ВНО должен проводиться на румынском? Но если у вас есть ВУЗы с преподаванием на русском, то тогда было бы логично обсуждать перевод тестов на русский язык для поступающих в эти учебные заведения.

Нужно посмотреть на этот вопрос и с технической стороны. Качество всех тестов, включая и переводы, должно быть хорошим, значит, один человек с переводом не справится. Но тогда перевод означает, что большее количество людей будут видеть задание до дня экзаменов. Больше языков – больше проблем с конфиденциальностью заданий.

Так что с одной стороны, вы вроде бы создаете лучшие условия ученику (хотя по этому поводу можно еще дискутировать, так как ни в одном ВУЗе математика не будет преподаваться на польском или молдавском), но с другой - имеете много проблем с секретностью заданий.

ТЕСТИРОВАНИЕ НЕ ИДЕАЛЬНО, НО ЕСТЬ ЛИ ЛУЧШЕ? Новое руководство министерства образования считает, что тестирование – это не показатель знаний и интеллекта студента и его результаты не могут быть единственным критерием при поступлении в вуз. Они в какой-то степени правы. Ведь продолжительность тестирования короткая – только 3 часа. Что можно узнать о поступающем за такой промежуток времени? При этом есть технологически-административные требования тестирования. Например, знание иностранного языка подразумевает не только знание грамматики, но и умение слушать, говорить, вести дискуссию. Как же проверить всё это в одном коротком экзамене?

Вы ведь в какой-то мере сами себя загнали в угол. Не доверяя системе и борясь с коррупцией, не можете получить больше разнообразной объективной информации о знаниях ученика. Да, тестирование не идеально, но что есть лучше? Это как в отношении демократии: никто не любит, но лучше демократии пока никто ничего не придумал.

Сейчас в большинстве пост-социалистических стран альтернативы внешнему тестированию нет. А в какой оно будет форме: более жесткой или мягкой - это зависит не от образовательной политики, а от общества.

У нас пытались принять закон о ВНО. Но депутаты его провалили. В каких странах на сегодня тестирование закреплено на законодательном уровне? Это зависит от строения законодательной базы в сфере образования в стране. В Азербайджане центр внешнего оценивания вынесен за рамки МОН и подчинен напрямую Президенту страны. В большинстве стран Центральной Европы – Румынии, Болгарии, Прибалтике, Македонии, Польше и т.д. – существует один закон про общее образование. А в этом законе уже прописано, что министерство или уполномоченный им институт проводит тестирование.

В УКРАИНЕ АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО УЧЕНИК “ОТСИДЕЛ” В ШКОЛЕ 11 ЛЕТ В Украине введен минимальный проходной барьер в вуз – 124 балла. В других странах Европы существует подобная “планка”? Нет, таких барьеров не знаю. Мне кажется, что вы сами создали себе эту проблему 10 лет назад, когда переходили с 5-бальной системы школьных отметок, а 12-бальную и уничтожив понятие двойки как положительной, но неудовлетворительной отметки. Красиво, когда экзамен сдают все, но только, что они знают и умеют?

Неужели большой процент детей в Европе получает “неуд”?

Конечно. Например, в той же самой Литве централизованный экзамен по математике не сдают 12-15% выпускников.

Извините, но в Украине аттестат зрелости означает, что ученик “отсидел” в школе 11 лет. А насколько он знает химию, биологию или физику – никому не интересно (кроме, оказывается, ВУЗов, которые и пробуют поставить свои требования через эти странные 124) . В других странах обычно существует национальный образовательный стандарт, определяющий минимум знаний и умений, которым все, кто успешно заканчивает среднюю школу, должны обладать. Этот стандарт связан с какой-то удовлетворительной отметкой: то ли это будет старая тройка, то ли как в Литве четверка по 10-бальной системе.

Университеты в Украине поставлены в трудное положение. В них может прийти совершенно неграмотный человек. Вот почему они решили ввести эти порог 124 баллов. Но беда в том, что это магическое число 124 не связано ни с каким минимальным объемом знаний и умений поступающего. Это просто статистическое число, которое свидетельствует, что приблизительно 9% сдающих ВНО его не достигнет.

Ситуация действительно уникальная. Украина подписала Лиссабонскую конвенцию про международное признание аттестата зрелости. И теперь ваш абитуриент с аттестатом зрелости на руках, но, не имея в сертификате 124 балла, не может поступать в украинский ВУЗ, зато может поступить в любой ВУЗ Европы. Потому что там для поступления формально нужен только аттестат зрелости.

РАЗВЕ КОРРЕКТНО МЕНЯТЬ УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ДО ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ? В какой из стран наиболее отработанная процедура тестирования? Каждая страна строит систему тестирования в первую очередь имея в виду свои национальные цели, свою специфику, имеющиеся ресурсы. ВНО – это не бутылка кока-колы. Чаще мы говорим о странах, в которых система внешнего тестирования строится в последние десятилетия и еще с дополнительными требованиями борьбы с коррупцией. В таких странах система тестирования иногда решает несвойственные ей задачи. Как хороший пример можно привести Грузию. Но совершенных систем экзаменов не существует.

Сейчас украинский центр оценивания качества образования решает не свойственные ему проблемы. Общество тоже не ждет спокойно экзаменов, а выискивает в газетах, какие будут изменения. А разве корректно менять условия поступления за несколько месяцев до вступительной кампании? Это стресс для всех: для школы, для родителей. В других странах, где система более ли мене устоявшаяся, легче, там есть опыт прошлых лет, есть определённое доверие общества. Чем меньше изменений, тем лучше.

В советское время уверяли, что наше образование лучшее в мире. И сейчас многие представители старшего поколения с ностальгией вспоминают те времена и критикуют тесты. Возможно ли вообще отказаться от тестирования в современных реалиях и есть ли какие-то преимущества советской образовательной системы? Конечно, есть. Мы моложе были (смеется). Наши воспоминания о молодости всегда с ноткой ностальгии. И зима была лучше, и весна быстрее приходила…

Сравнивать, что мы знали в то время, заканчивая среднюю школу, и что знает ученик сейчас – очень трудно. Что мы знали о компьютере? Как нам преподавался иностранный язык? Все мы в школе учили английский, но так и не выучили даже после окончания университета. А сейчас уже большинство ваших учеников говорят на двух иностранных языках. Да, в математике они, возможно, знают меньше. Но, даже видя, чего они знают меньше, чем знали мы в их возрасте, я всегда задумываюсь о том, чего они знают больше. Поэтому я бы не брался сравнивать.

ВЫ ВСЕГДА ТРЕБУЕТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЕАЛЬНО МОЖНО ДАТЬ Чтобы добраться до пункта тестирования, украинским выпускникам иногда приходиться ехать 100 км и больше. Как в других странах решают подобные организационные моменты? Иногда страна меньше. Там 100 км некуда ехать (смеется). А в старые времена для поступления в университет, сколько бы этот ученик ехал? Вот Вы, например?

Я ехала поступать из Луганска в Киев, это более 800 км. Вот вы ехали 800 км, а сейчас нужно – 60 км. А говорят: нет, давайте проводить ЗНО в каждой школе. Но если экзамен централизированный, значит, все сдающие должны быть в одинаковых условиях. Но мы не можем в каждой школе, в каждой “кухне” устроить одинаковый экзамен. Вы всегда требуете больше, чем реально в это время можно дать.

Беседовала Анна Ященко