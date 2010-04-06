Саперы сняли у железнодорожной дороги 619 старых мин

В Херсонской области проведено разминирование железнодорожного полотна у села Красный Чабан Каланчакского района и возобновлено движение поездов в Крым.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Каланчакской райгосадминистрации, работы по разминированию завершены – найдены 619 противопехотных мин времен Второй Мировой войны. Мины удалены от железнодорожного полотна и взяты под охрану сотрудниками милиции.

Найденные боеприпасы планируется ликвидировать 6 апреля на полигоне в Чаплинском районе Херсонской области.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля поблизости от с. Красный Чабан Каланчакского района Херсонской области местные жители на расстоянии 1,5 м от одноколейной железнодорожной дороги нашли противопехотные мины времен войны.

По данным пресс-службы МЧС, 3 апреля саперы нашли 230 противопехотных 82-миллиметровых мин. Работы по изъятию боеприпасов продолжались и на следующий день.

На месте происшествия работала пиротехническая группа Главного управления МЧС в Херсонской области.

На время разминирования движение поездов на указанном участке железной дороги было прекращено.