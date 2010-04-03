СМИ: суд обязал Нафтогаз вернуть компании Фирташа $197 миллионов

Арбитражный суд в Стокгольме вынес промежуточное решение по поводу исковых требований «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз Украины» в размере 2 млрд. долл., обязав «Нафтогаз» вернуть истцу 197 млн. долл.

Об этом сообщает "Зекрало недели" со ссылкой на свои источники (№ 13 (793) 3-9 апреля).

Как сообщалось, первый иск «РосУкрЭнерго» к «Нафтогазу» был подан в апреле 2008 года. В январе 2009 года «РосУкрЭнерго» подала еще три иска против «Нафтогаза» в Арбитражный институт в Стокгольме. В свою очередь «Нафтогаз» подал четыре отдельных встречных иска к «РосУкрЭнерго».

Все иски по этому спору объединены в одно дело, которое рассматривается в Арбитражном институте при Торговой палате Стокгольма.