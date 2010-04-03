Фуксманн и Роднянский купили половину проекта Hilton

06:28, 03 апреля 2010
Общество
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Сумма сделки не разглашается

Бизнесмены Борис Фуксманн и Александр Роднянский приобрели 50% доли в проекте по строительству пятизвездочной гостиницы Hilton, а также ряда жилых апартаментов класса "люкс" в Киеве. Как говорится в сообщении пресс-службы новых акционеров, они приобрели по 25% в строящемся объекте и собираются участвовать в реализации данного проекта. Сделка получила одобрение Антимонопольного комитета Украины, а также компании Hilton International, которая, как планируется, будет оператором данной гостиницы.

Сумма сделки не разглашается. Общая стоимость проекта составляет примерно 150 млн долл.

РосБизнесКонсалтинг

 

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