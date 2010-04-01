Польские фирмы планируют взять на работу 200 тысяч украинцев

Граждане Украины и других государств, которые получили в 2007 году право работать в Польше без официального разрешения, смогут работать по такой схеме пока только до 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве труда и социальной политики Польши.

"Возможность трудоустройства иностранцев без получения разрешения носит экспериментальный характер и действует до 31 декабря 2010 года", - говорится в сообщении.

Пресс-служба министерства не уточнила, будет ли этот эксперимент продлен на следующие годы в связи с растущей в Польше безработицей, которая в феврале достигла 13%.

В министерстве отметили, что, кроме Украины, Беларуси, России и Молдовы, в рамках этого эксперимента могут трудоустраиваться в Польше граждане Грузии.

В то же время, как пишет польская DziennikGazetaPrawnа, польские фирмы и граждане планируют в этом году взять на работу 200 тысяч украинцев.

По данным газеты, поляки все более охотно берут на работу украинцев, которые часто соглашаются на меньшие зарплаты, а также являются более мобильными, чем работники-поляки.

DziennikGazetaPrawnа написала, что украинцы в Польше на сельхозработах зарабатывают 350-500 долларов в месяц, на строительстве - около 700 долларов. При этом квалифицированному сварщику из Украины польский работодатель может платить на 40% меньше, чем поляку - 5-6 долларов в час.