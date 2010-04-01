Лучше всех украинским владеют воспитанники Острожской академии

Среди студентов высших учебных заведений Ровенской области лучшую языковую подготовку получают воспитанники Национального университета «Острожская академия».

Как передает корреспондент УНИАН, к такому выводу пришли организаторы специального «языкового» мониторинга, который проводила среди всех вузов области общественная молодежная организация «Фонд региональных инициатив» при поддержке местного издательского дома.

Организаторы мониторинга, в частности, распространили 2450 анкет с заданиями по украинскому языку. Анкета содержала комплекс вопросов по основным языковедческих разделам, среди которых "Синтаксис", "Пунктуация" и "Фонетика".

Как отметил член экспертного совета по оценке итогов этого мониторинга, профессор НУ «Острожская академия» Иван ХОМЯК, «студенты часто допускают ошибки в аспекте орфографическом, что можно объяснить незнанием соответствующих правил, реже - фактором невнимательности».

Правильно выполнили все задания лишь 42 студента. А в командном зачете лучше остальных, по мнению экспертного совета, языковыми нормами владеют именно студенты «Острожской академии».

Это уже второй «языковой» мониторинг, проведенный в области «Фондом региональных инициатив». В прошлом году его активисты экзаменовали ровенских чиновников.