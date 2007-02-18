География птичьего гриппа расширяется: 5 случай в Московской области

Птичий грипп зафиксирован уже в пяти районах Московской области, однако подмосковные власти заверяют, что угрозы населению нет, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Еще один возможный очаг «птичьего гриппа» специалисты подмосковного Роспотребнадзора и государственной ветеринарной службы зафиксировали в поселке Марушкино Наро-Фоминского района. Напомним, что до этого случаи гибели кур были отмечены на территории четырех районов – Домодедовского, Одинцовского, Подольского и Талдомского. Все они имели место в частных подсобных хозяйствах.

Между тем, как сообщил в эфире «Эхо Москвы» пресс-секретарь губернатора Московской области, в настоящее время продолжаются действия по локализации заболевания. По его словам, «медицинский персонал четко отслеживает ситуацию, объявлен жесткий карантин в радиусе 3-х километров от подворий и карантинные зоны в радиусе 10 километров».

Предварительные итоги лабораторных исследований подтверждают, что гибель птицы в Подмосковье могла быть вызвана вирусом H5N1. Во избежание распространения инфекции павшую птицу сожгли, подворья дезинфицировали, а владельцев поставили под наблюдение медработников.

Как сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь Россельхознадзора Алексей АЛЕКСЕЕНКО, «теперь стало точно известно, что источником заражения является птица, приобретения на Птичьем рынке Москвы».

Российские ученые уже разработали вакцины против птичьего гриппа и для птиц и для людей, сообщил директор НИИ гриппа РАМН Олег КИСЕЛЕВ. Он опроверг версию главного о том, что случаи заражение птицы в Подмосковье могут быть связаны с биотерроризмом.