Первый оптовый сельхозрынок удобно разместить в Киевской области

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК прогнозирует строительство первого пилотного оптового сельскохозяйственного рынка в Киевской области.

Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

Он отметил, что первый пилотный проект по строительству такого рынка должен быть реализован в Киевской области, поскольку здесь сконцентрирован наибольший рынок потребителей и хорошая транспортная развязка.

«Проект в Киеве будет пилотным. Для этого мы предусматриваем в бюджете-2010 125 млн. грн.», - сказал он. Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что для строительства рынка министерство рассматривает несколько земельных участков в Киевской области, которые принадлежат Министерству агрополитики или учреждениям аграрной науки.

По словам министра, уже есть много заинтересованных инвесторов для реализации этого проекта. «Есть страны, которые уже сегодня готовы финансово поддерживать строительство таких рынков, например, Корея, Италия», - сообщил он.

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