Глава крымского парламента: надо дать положительный сигнал России
Сезон должен пройти на высоком уровне
Проведение предстоящего курортного сезона является одним из главных направлений, на котором сконцентрировано внимание всех ветвей власти Автономной Республики Крым.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре крымского парламента, об этом заявил председатель Верховной Рады АРК Владимир КОНСТАНТИНОВ.
Говоря об основных приоритетах деятельности Верховной Рады АРК и правительства Крыма, глава парламента автономии отметил, что важнейшим направлением является проведение курортного сезона. Он обратил внимание, что в этом году курортный сезон должен пройти на более высоком уровне, чем в прошлом году, потому что курортно-туристическая отрасль является важной составляющей частью крымской экономики.
По словам крымского спикера, подготовка к курортному сезону имеет серьезное влияние на экономику Крыма. В этом вопросе для республики важны контакты с Российской Федерацией, поэтому Крым должен дать позитивные сигналы, чтобы в автономию вернулись отдыхающие из России.
"Нам нужна серьезная реклама автономии и ее возможностей, нам нужно активно пропагандировать курортный потенциал полуострова", - подчеркнул В.КОНСТАНТИНОВ.