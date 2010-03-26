Глава крымского парламента: надо дать положительный сигнал России

Проведение предстоящего курортного сезона является одним из главных направлений, на котором сконцентрировано внимание всех ветвей власти Автономной Республики Крым.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре крымского парламента, об этом заявил председатель Верховной Рады АРК Владимир КОНСТАНТИНОВ.

Говоря об основных приоритетах деятельности Верховной Рады АРК и правительства Крыма, глава парламента автономии отметил, что важнейшим направлением является проведение курортного сезона. Он обратил внимание, что в этом году курортный сезон должен пройти на более высоком уровне, чем в прошлом году, потому что курортно-туристическая отрасль является важной составляющей частью крымской экономики.

По словам крымского спикера, подготовка к курортному сезону имеет серьезное влияние на экономику Крыма. В этом вопросе для республики важны контакты с Российской Федерацией, поэтому Крым должен дать позитивные сигналы, чтобы в автономию вернулись отдыхающие из России.

"Нам нужна серьезная реклама автономии и ее возможностей, нам нужно активно пропагандировать курортный потенциал полуострова", - подчеркнул В.КОНСТАНТИНОВ.