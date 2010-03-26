За "антиТабачный" протест арестован один из разбивших памятник Ленину

Член Конгресса украинских националистов Николай КОХАНИВСКИЙ, против которого возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом во время “АнтиТабачной кампании”, арестован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», в сейчас Н.КОХАНИВСКИЙ находится в следственном изоляторе в Нагорном переулке.

Адвокат Н.КОХАНИВСКОГО опротестует протокол о задержании и постановление о возбуждении уголовного дела.

В ВО “Свобода” считают задержание Н.КОХАНИВСКОГО “еще одной звеном в системной борьбе новой власти против украинских патриотов”.

Представители объединения убеждены, что возбуждение уголовного дела против Н.КОХАНИВСКОГО “безосновательно и умышленно квалифицируется как совершение тяжкого преступления с целью бросить активиста за решетку”.

Как сообщал УНИАН, Н.КОХАНИВСКИЙ был одним из тех, кто в июне 2009 года повредили памятник Ленину в центре Киева. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН Н.КОХАНИВСКИЙ заявил, что милиция по политическим мотивам возбудила против него еще одно уголовное дело.

Основанием для этого стал инцидент, который произошел 17 марта во время акции студентов возле Министерства образования и науки против назначения Дмитрия ТАБАЧНИКА на должность министра. Н.КОХАНИВСКИЙ утверждает, что драку спровоцировал помощник Д.ТАБАЧНИКА.

Н.КОХАНИВСКИЙ объяснил, что в свое время через СМИ обвинял Д.ТАБАЧНИКА во лжи, “потому что это он пустил слухи, что в 2007 г. Ленин (памятник В.Ленину в Киеве) занесен в (списки) ЮНЕСКО”. И сегодня, по убеждению Н.КОХАНИВСКОГО, с помощью В.ВОРОНИНА Д.ТАБАЧНИК “расправляется” с ним за эти заявления.