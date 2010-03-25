Оспа, которая считалась уничтоженной с 1979 года, вернулась в мир?

С востока Уганды поступает информация о случаях заражения оспой, которая считалась полностью искорененной во всем мире. Такое сообщение распространила Всемирная организация здравоохранения, передает ИТАР-ТАСС.

"ВОЗ серьезно относится к сообщениям об оспе. ВОЗ знает об информации, поступающей из Уганды, и принимает необходимые меры, чтобы расследовать их и установить степень их достоверности", - говорится в сообщении организации.

Напомним, что в 1979 году эксперты ВОЗ признали оспу окончательно ликвидированной, а в следующем году это решение было утверждено на ассамблее организации. В это же время была прекращена вакцинация против этой болезни.

Последний случай заражения был зафиксирован в Сомали в 1977 году. С тех пор никто не заболевал оспой естественным путем. Последний раз человек случайно заразился оспой в лаборатории в 1978 году.

Оспа может вызываться двумя типами вирусов. При одном из них смертность достигает 20-40%, а при другом - 1-3%. Только за XX век болезнь унесла жизни около 500 миллионов человек, пишет Thaindian News.

Заражение нескольких человек может не привести к эпидемии, но повлечет за собой множество проблем. Например, известен случай, когда в 1972 году заболевший оспой албанец прибыл в Германию, где только на седьмой день заболевания ему был поставлен подтверждающий диагноз. Немецким медикам пришлось поместить в карантин 678 человек и прививать 78 тысяч человек. Мероприятия продолжались четыре недели и обошлись казне в 1,5 млн марок.