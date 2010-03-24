Фонд госимущества планирует продать «Укртелеком» в этом году

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в этом году планирует выставить на продажу контрольный пакет акций ОАО «Укртелеком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя ФГИУ Владимир РЯБЧЕНКО.

При этом, по его словам, стартовая цена госпакета акций компании составит около 7 млрд. грн.

«Думаю, нам разрешат это сделать. У нас есть все шансы получить решение у правительства», – отметил В.РЯБЧЕНКО.

По его оценке, капитализация «Укртелекома» сегодня составляет 10 млрд. грн.

В.РЯБЧЕНКО также отметил, что фонд рассчитывает приватизировать 67-процентный пакет акций компании и оставить в госсобственности блокирующий 25-процентный госпакет, однако окончательное решение о размере пакета, по словам и.о. председателя ФГИ, остается за правительством.

В.РЯБЧЕНКО также не исключил возможность участия украинских инвесторов в приватизации «Укртелекома».

По его словам, хотя на данный момент «Укртелеком» не готов к продаже, однако ФГИУ проведет всю необходимую работу, чтобы подготовить его к приватизации.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному приказом Фонда госимущества (№1272 от 11 августа в 2009 г.) ежемесячному пообъектному плану-графику приватизации на III-IV кварталы 2009 года, ФГИ планировал в декабре 2009 года объявить приватизационный конкурс по продаже 67,790% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком».

19 августа 2009 года и.о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что фонд не планирует в 2009 году продавать госпакет акций «Укртелекома».

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также предоставляет услуги мобильной связи (почти 300 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов) и тому подобное.

Доход компании в 2008 году (с НДС) составил 7,89 млрд. грн., в 2007 году – 8,039 млрд. грн.