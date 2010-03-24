Газпром обеспокоен: Украина стала покупать меньше газа

ОАО «Газпром» обеспокоено меньшими, чем предусмотрено контрактом, объемами закупки НАК «Нафтогаз Украины» природного газа в 1-м квартале 2010 года.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», об этом заявил вчера председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР по итогам встречи с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО.

По информации управления, стороны обсудили вопросы поставок российского газа на Украину. На встрече было отмечено, что в 1-м квартале 2010 года НАК «Нафтогаз Украины» отбирает меньше газа, чем предусмотрено контрактом. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос обеспечения необходимых объемов закачки газа в украинские ПХГ к началу осенне-зимнего периода 2010-2011 годов.

«Мы должны исходить из того, что НАК «Нафтогаз Украины» к началу осенне-зимнего периода 2010-2011 годов должен подойти, имея в подземных хранилищах необходимый объем газа, чтобы без проблем пройти осенне-зимний максимум», – сказал А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что решение этой задачи необходимо как для обеспечения газоснабжения потребителей Украины, так и для надежного транзита российского газа в Европу.

В свою очередь Ю.БОЙКО на встрече отметил, что новое руководство украинского топливно-энергетического комплекса нацелено на обновление отношений с «Газпромом» и выстраивание справедливого, взаимовыгодного партнерства в газовой отрасли.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта:

- купли-продажи на период с 2009 по 2019 год;

- об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа, в соответствии с которыми годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд. куб. м.